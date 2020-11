V-politiker vil have kommunerne med i smitteopsporing af covid-19

Anni Matthiesen har derfor valgt at stille et såkaldt mundtligt § 20-spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (Socialdemokratiet) i håbet om, at ministeren vil sikre, at Esbjerg Kommune samt andre kommuner fremover bliver inddraget i opgaven, så der sikres en mere effektiv smitteopsporing af covid-19.

- Der er store flaskehalsproblemer hos Styrelsen for Patientsikkerhed, hvor borgerne bliver mødt af flere timers kø i telefonerne til smitteopsporingen. Det er ikke holdbart, for en effektiv smitteopsporing er helt afgørende for, at vi får brudt smittekæderne. Derfor er det skørt, at kommunerne ikke får lov at hjælpe til, siger Anni Matthiesen.