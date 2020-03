Varmestuer lukker ned

Afdelingsleder for varmestuen i Sønderborg er bekymret for de borgere, som hun ikke længere kan hjælpe i samme omfang. Foto: Anni Kirkeby Lauridsen, TV SYD

Offentlige arbejdspladser, sygehuse og skoleelever. Alle mærker de til, at corona-virus er kommet til Danmark. Også landets varmestuer har nu været nødt til at tage konsekvensen. I fredags lukkede Kirkens Korshær derfor mange af deres varmestuer.

Det gælder også varmestuen i Sønderborg. Hvor der normalt ville sidde 45 mennesker samlet omkring bordene, er der nu helt tomt.

Manglende fælleskab

Brugerne af en varmestue er typisk en udsat gruppe, fortæller afdelingslederen for Kirkens Korshærs varmestue i Sønderborg. Det er blandt andet ældre, kronisk syge, og misbrugere.

Og personalet er ikke i tvivl om, at der bliver et stort tomrum i de udsattes hverdag.

- Det er deres dagligstue, deres fællesskab – deres nærmeste familie. De har ikke ret meget andet end varmestuen. Når den er lukket, så vil jeg tro, der sidder mange, som ikke har andre at snakke med. Vi kan kun tilbyde at give dem en madpakke. Vi kan ikke tilbyde dem et fællesskab for tiden, siger afdelingsleder for Kirkens Korshærs varmestue i Sønderborg, Pia Skov Christensen.

Kan ikke være bindeled til sygehus

Når afdelingslederen tænker på de borgere, hun ellers var vant til at møde i dagligdagen, så er det med en nervøs mine.

- Jeg er bekymret for vores brugere. Jeg er rigtig bekymret for dem.

Normalt hjælper varmestuerne nemlig de udsatte borgere med kontakt til sygehus og kommune. Og det bekymrer Pia Skov Christensen, at de ikke længere kan hjælpe borgerne på samme måde.

- Vi er på en måde brobyggeren og bindeleddet. Nu er det hele lukket ned, og så er de koblet helt af. Selvom vi skriver og ringer, så er det jo ikke det samme. Vi kan ikke give dem det, vi gerne vil give dem, siger hun.