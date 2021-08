Fødevarestyrelsen kan ikke forbyde forening at importere gadehunde fra Portugal

Men nu viser det sig altså, at Fødevarestyrelsen ikke har hjemmel i loven til at forbyde New Hope Denmark at importere gadehundene.

- Jeg var af den overbevisning, at når foreningen ikke overholder de to årlige dyrlægekontroller, så kunne de heller ikke fortsætte importen af gadehundene fra Portugal. Derfor blev forbuddet udstedt, siger Lasse Holm, der er souschef i Veterinærstyrelsen, og fortsætter:

- Men New Hope Denmark kan forsat importere gadehunde uden dyrlægekontrol - og helt lovligt. Bare hundene ikke opholder sig på foreningens adresse, oplyser Lasse Holm, efter styrelsens jurister har set nærmere på sagen.



For det er kun virksomheder, der har et fysisk hundehold, der er omfattet af kravet om tilsyn af en dyrlæge. En virksomhed, der derimod formidler hunde direkte fra afsender til modtager uden at holde dyrene på en fysisk adresse, behøver ikke at få besøg fra en dyrlæge.

- Derfor har vores juridiske afdeling (Fødevarestyrelsens, red.) vurderet, at et forbud mod formidling kun kan omfatte de dele af virksomheden, der er omfattet af tilsynskravet, og at NHDK derfor kan fortsætte med at importere hunde fra Portugal og formidle dem direkte til modtageren, såfremt de ikke i den forbindelse opholder sig på NHDK´s adresse, siger Lasse Holm.



Det betyder, at hvis NHDK importerer hunde til Danmark, og den nye danske ejer afhenter hunden med det samme ved ankomsten til Danmark, så er der ingen restriktioner eller forbud, bare hundene er lovligt godkendt til at rejse af en tilsynsførende dyrlæge i afrejselandet.