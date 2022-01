Fra dronning af Sønderjylland til dronning af Danmark

Smerteligt brud

I mellemtiden har Møgeltønder været ramme for både et royalt bryllup og barnedåb.

- Til gengæld er bruddet så meget mere smertefuldt, da prins Joachim og prinsesse Marie beslutter sig for at forlade Schackenborg, og jeg vurderer, at dronning Margrethe måske har råbt højt den dag, hun fik det at vide, siger Poul-Erik Thomsen, og fortsætter:

- Jeg tror ikke, det var sådan hun ønskede det. Men omvendt ved jeg også, at hun i dag bakker sin søn op i forhold til at det var nødvendigt at gøre.