Sådan kan du selv være med til at markere dronningens regentjubilæum

Hvis du altid har drømt om at blive en del af de udstillinger, man ser på museer rundt omkring i Danmark, så skal du finde hæklepindene frem.

I anledning af Dronningens 50 års jubilæum som regent af Danmark, har museet Kongernes Jelling sat en markering i gang, der forener et af de helt store trends fra coronapandemiens nedlukninger og nogle ord, som Dronningen fremhævede i sin nytårstale.

- I sin nytårstale i 2017 opfordrede Dronningen danskerne til at prøve at gøre noget unyttigt, noget i farver. Det blev startskuddet til Den Hæklede Kongerække på Instagram, hvor man kan se og læse om 1.000 års Danmarkshistorie i garn, fortæller Christine Sørensen, der er indgået i et samarbejde med Kongernes Jelling.

Christine Sørensen har Instagram-profilen den_haeklede_kongeraekke med sin hækling.