Krudtuglen i folkeskolen blev voksen - nu har han opfyldt sin store drøm

Tilsidesætter alt

Men de skæve arbejdstider og Maltes store passion fik også konsekvenser for privatlivet. Der har været rigtig mange fødselsdage og andre vigtige begivenheder, han ikke har kunnet deltage i.

- Det har været sindssygt hårdt og taget på privatlivet, men når man har den passion, så ofrer man sindssygt meget.

Men man ved det allerede fra start, når man går ind i branchen, forklarer Malte, der drømte stort og kæmpede for at blive dygtigere.

- Når man er oppe på det niveau, så er der ikke råd til fejl. Det er vigtigt, at man selv er der. Kokke er jo egoister. Man tilsidesætter alting for sig eget job, siger han og fortsætter:

- Men når det så er sagt, så er kokke også gode mennesker. Vi har en passion og et drive til at give mennesker en god oplevelse, og det er det, det hele handler om.

Og netop den drivkraft og et ønske at få en familie med kæresten fik Malte til sammen med sin kompagnon Benjamin Mosskov at åbne en ny restaurant – med helt andre åbningstider. I hverdagene serveres der smørrebrød til frokosttid og hver anden weekend laver de gourmetmad om aftenen.

- Det er et voldsomt privilegium. Vi er godt nok kun to mand til at styre det, så der er også meget arbejde, men vi kan have et mere normalt liv ved siden af, og det er virkelig vigtigt, siger Malte.

Malte Bjerrings ildhu er da også til at få øje på, hvis man kaster et blik på hans Instagram-profil, hvor han deler ud af sin passion for maden for sine over 6.300 følgere.

Vil hjælpe andre

Som nævnt i starten er der et hjerte i restaurantens logo.