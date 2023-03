19-årig fængslet for drabsforsøg

En 19-årig mand blev torsdag varetægtsfængslet frem til 13. april Retten i Esbjerg, hvor han var sigtet for forsøg på manddrab.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Mordforsøget skulle ifølge politiet have fundet sted på Skolebakken i Esbjerg den 26. februar, hvor en 21-årig mand fra Varde blev stukket ned med kniv. Den 21-årige er i dag uden for livsfare.

Den 19-årige, der nu varetægtsfængsles, er den anden person, som anholdes i sagen. For to uger siden blev også en 28-årige mand sigtet for drabsforsøg, hvilket har ført til en fængsling i fire uger.

Tidligere på måneden frigav politiet seks overvågningsbilleder af tre hætteklædte mænd i forbindelse med sagen. I den forbindelse bad Politiet bad om hjælp til at identificere de tre på overvågningsbillederne.

Det fremgår dog ikke, om det er nogle af de tre hætteklædte mænd, som er blevet anholdt.