Borgmester vil have Miljøstyrelsen på banen i PFOS-sag

Det blev glædeligt sprøjtet ud på børnene

- Det er et stof, som vi brugte til at slukke brand med, og som vi glædeligt sprøjtede ud på børnene, for at de kunne lege i det. Vi har så sidenhen fundet ud af, at det er farligt



- I 2018 da man giver den tilslutningstilladelse, da kunne man ikke detektere PFOS i det slam, der var. Men hvis man måler det i dag, kan man sikkert nok. Men det er fordi, der er kommet ny viden på det her område, siger Jesper Frost Rasmussen.

Borgmesteren opfordrer nu Miljøstyrelsen til at komme mere på banen, så der kan findes nogle nationale løsninger på forurening med PFOS og lignende stoffer. Ellers mener han, kommunerne står med en vanskelig opgave.

- Hvis den eneste farbare vej det er, at det skal varmes op til over tusind grader for at uskadeliggøre det, så vil jeg bare sige, at rigtig mange kommuner de i dag står med en kæmpe opgave, der skal løses, siger han.