Efter snyd med vaccinationer: - Vi kommer til at diskutere corona-etik meget mere end nu

- Det vil ske igen

Men hos Jacob Birkler er der egentlig ikke forundring over, at det sker:

- Der er to grundlæggende menneskesyn på spil her. Et mere egoistisk, som handler om at beskytte sig selv og sine nærmeste, så de vil vacciners ’nu’. Og så er der dem, der først tænker på 'de andre' og accepterer de opstillede spilleregler, om at der er nogle mennesker, der skal vaccineres før dem, selvom de måske også synes, de har gode grunde til at blive vaccineret 'nu'. Altså, et mere altruistisk menneskesyn.

Og når knaphed er et vilkår, som det er lige nu med vaccinerne, så vil vi også i fremtiden komme til at se folk, der bryder de etiske regler og 'snyder foran i køen', og vi vil på trods af en vaccinestrategi komme til at diskutere, hvem der skal vaccineres hvornår, mener Jacob Birkler:

– Når de allersvageste og ældste snart er færdigvaccineret, så er jeg sikker på, vi vil se flere af de her diskussioner komme og i langt højere grad end nu, siger Jacob Birkler, og fortsætter:

- Vi er bare forskellige, og etik handler også om optik, altså hvorfra vi ser en sag. Derfor vil nogle mennesker udfordre den planlagt vaccinestrategi, fordi de ser nogle behov hos sig selv eller deres nærmeste, som ikke er i tråd med sundhedsmyndighedernes planer.