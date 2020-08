Første dag med billige færgebilletter skaber trafikkaos

Den massive turiststrøm til Fanø ser ud til at fortsætte, og meget tyder på, at den fortsætter et godt stykke tid endnu.

Fra mandag træder der endnu en sommerpakke i kraft og det har givet flere timers ventetid ved Fanøfærgen.

Og det har det meste af dagen skabt lange køer omkring havneområdet i Esbjerg.

Fanø Kommune har som en del af regeringens sommerpakke 2 fået godt 13. millioner kroner i tilskud fra staten til at nedsætte færgetaksterne i en periode.

Det betyder, at bilister fra den 10. august og frem til den 30. september kan sejle til Fanø for 50 kroner.

Mange af øboerne har tidligere på sommeren følt sig overrendt af turister.

Tal fra Molslinien fortæller, at der kom 20 procent flere turister til øen i de første tre uger af juli måned.

Her var det gratis for gående og cyklister at komme til Fanø. Den ordning fortsætter også frem til udgangen af september.

