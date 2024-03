Frederik Bjerrum og Simon Grønvaldt bragte Esbjerg foran 2-0 i de første otte minutter, men Aalborg, der vandt grundspillet, skabte balance med mål af Nikolai Nielsen og Jeppe Korsgaard.

I de sidste minutter af anden periode sørgede canadierne Grayson Downing og Joshua Winquist for, at Esbjerg igen førte med to mål.

Anders Koch reducerede til 3-4 kort inde i tredje periode, men med hver deres scoringer nummer to sørgede Downing og Bjerrum for 5-3 og 6-3.