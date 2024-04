Kunstmuseum laver sit dyreste kunstkøb

Det skriver Ribe Kunstmuseum i en pressemeddelelse.

Maleriet blev købt på auktion i aktionshuset Bruun Rasmussen Kunstauktioner den 4. marts 2024.

Selvom museet skal lægge en stor sum penge for maleriet, er kunstkøbet af Wilhelm Bendz noget helt særligt for Anne-Mette Villumsen, som er direktør for Ribe Kunstmuseum.



- Guldalderperioden i første halvdel af 1800-tallet er en styrkeperiode hos os, og vi manglede et maleri af Wilhelm Bendz. Når det også er et fint selvportræt, der viser ham, så hører det hjemme hos os, fortæller Anne-Mette Villumsen til TV SYD.



Ved købet af Wilhelm Bendz-maleriet slår kunstmuseet sin tidligere rekord fra 2022, hvor et maleri af C. W. Eckersberg blev købt for 1.100.000 kroner.

- Det var en helt euforisk følelse, da maleriet kom i hus, understreger Anne-Mette Villumsen.

Maleriet ankom til Ribe Kunstmuseum tirsdag den 2. april, men på nuværende tidspunkt kan direktøren ikke sætte en dato for, hvornår maleriet udstilles.