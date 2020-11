Landstræner om manglende EM-afklaring: - Det er frustrerende

Jesper Jensen, der mandag tager på træningslejr med håndboldlandsholdet, forklarer, at uvisheden også er begyndt at påvirke det sportslige.

- Det sætter nogle spor rent sportsligt. Man kan være helt i tvivl, om det overhovedet bliver til noget, og motivationen om at spille om en pokal er større, når man ved, man skal spille om den, lyder det fra landstræneren.

DHF fortsætter forberedelserne

Efter et krisemøde søndag meldte DHF ud, at forbundet fortsætter arbejdet med at forberede EM, selvom der endnu ikke er meldt noget ud fra regeringens side.

Hvis man skal nå at blive klar, hvis det pludselig viser sig, at slutrunden må afholdes, bliver forbundet bliver nemlig nødt til at fortsætte forberedelserne, lyder det fra DHF's formand.

- Vi har udviklet en omfattende corona-protokol, der udstikker nogle meget stramme retningslinjer for vores håndtering af mesterskabet, men vi mangler fortsat at få grønt lys fra regering og myndigheder. Nu kan vi ikke vente længere, og derfor må vi arbejde videre til det modsatte er bevist, sagde DHF's formand, Per Bertelsen, tidligere søndag.