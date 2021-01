Lindas far fik vaccine nytårsaftensdag - nu ligger han syg med corona

Det var en sand lettelse for Linda Mersch, da hun i december fik beskeden om, at hendes 87-årige demente far, der bor på Områdecenter Strandby i Esbjerg, kunne blive vaccineret for covid-19.

- Vi tænkte jo ‘jubi’, da vi fik at vide, at han skulle vaccineres nytårsaftensdag, siger Linda Mersch, der er førtidspensionist og bosat i Esbjerg.

Men allerede et par dage inde i det nye år fik hun en ny opringning fra plejepersonalet. Her fortalte de, at beboerne var blevet testet, og at hendes far desværre var én af dem, der var blevet testet positiv for coronavirus.

- Man når jo lige at tro, at når man er blevet vaccineret, så er det ligesom ordnet. Men det er det jo så åbenbart ikke. Så det bliver man selvfølgelig ked af, fordi det er noget grimt noget, der er kommet indendørs, fortæller Linda Mersch.