Lukker efter 37 år - personalemangel og arbejdspres tvinger par til svær beslutning

Hos NNF fortæller Jim Jensen, at de længe har arbejdet på at trække de unge til de faglige uddannelser og også fastholde dem.

- Vi forsøger at gøre opmærksom på, at der er brug for kloge hænder, og vi har lavet kampagner målrettet lærerne i 9. og 10. klasse. Samtidig nytter det ikke noget, at vi ikke kan holde fast i dem, der rent faktisk vælger branchen, så vi skal have en dialog om, hvordan vi fastholder dem, siger næstformanden.

Rørende farvel

Han peger på, at en konsekvens af færre bagerhænder er, at branchen bliver mere centraliseret, og at man i stedet samler bagerierne ét sted, og så kører bagværket ud derfra.

I Ribe håber Jette og Torben Møller, at nogen får lyst til at overtage deres forretning. De bor selv ovenpå den, så ønsket er, at de kan blive boende der og leje butikken ud.

- Vi har fået nogle henvendelser, men nu må vi se, hvad det ender med, siger Jette Møller.

Det er efterhånden rygtes blandt kunderne, at det fra 1. oktober ikke længere er det vante bagerpar, der langer brød og kager over disken i Rådhus Conditoriet, og kunderne er også begyndt at reagere på beskeden.