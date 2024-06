Parkeringskaos koster kunder i midtbyens forretninger

Det fortæller citychefen i Esbjerg, Brigitta Christensen.



- Parkeringen er bare en udfordring, og så vælger folk det sikre, hvilket går ud over detailhandlen, siger hun og fortsætter:

- Allerede nu melder butikkerne ind til os, at de har haft mindre omsætning, end de plejer den seneste måned. Vejret har været perfekt, så det er ikke det, der spiller ind. Det er simpelthen, fordi det bliver for usikkert for dem med parkering.

En af dem, der gør alt, hvad han kan, for at minimere indkøb og besøg i centrum af Esbjerg, er Claus Loof Holm fra Bryndum. Du kan læse mere om hvorfor i artiklen herunder: