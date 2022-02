Rikke droppede karrieren for at blive fængselsbetjent – så væltede det frem med negative historier

Alt det vidste Rikke ikke, da hun meldte sig til uddannelsen sidste år. Men på trods af historierne valgte hun alligevel at følge sit kald.



Brikkerne faldt på plads

Udover sin rygskade lider Rikke også af mild ordblindhed.

- Jeg fandt ud af det for to år siden. Selvom det ikke er meget, skal jeg bruge meget energi på at læse, siger hun.

Hun undersøgte muligheden for at blive sygeplejerske, men hun følte, at brikkerne faldt på plads med uddannelsen til fængselsbetjent. Uddannelsen tager tre år, og hvert år består af et skoleforløb på to til tre måneder, som følges af et praktikforløb på ni til ti måneder.

Altså mindre tid på skolebænken og mere tid i felten. Perfekt til Rikkes ordblindhed og lyst til at bruge sin krop.