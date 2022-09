Trofaste festivalgæster og erhvervsdrivende på øen har nemlig kæmpet for at festivalen genopstår. Og det lykkedes at finde en ny arrangør, Nordby Handelsstandsforening.

Se hele programmet her.

Den populære strikkefestival kommer dog til at se anderledes ud i år. Det bliver i form af mindre og eksklusive events, som de forretningsdrivende selv kan være med til at forme.