Feriegigant har ikke betalt husleje i månedsvis

Nu har de betalt

Men efter at TV SYD og Ekstra Bladet har henvendt sig om sagen i sidste uge, har Admiral Strand nu pludselig betalt, fortæller Thomas Element.



- Jeg har lige fået pengene her til morgen, fortæller han.

Det samme fremgår af et skriftligt svar på engelsk sendt fra DanCenters presseafdeling til TV SYD fra en unavngivet 'DanCenter talsperson'.

- Vi kan ikke se nogen udstående leje til hans konto som påstået. Faktisk er vi i kontakt med Element Invest og deres team for at sikre os rettidig betaling, lyder det.

Dog mangler de stadig at betale for omkostninger i forbindelse med fogedretssagen, og derfor opretholdes sagen, fortæller Thomas Element.

Ifølge det engelske svar fra DanCenter skyldes deres manglende betaling af husleje blandt andet, at de har bedt om at få månedlige fakturaer udover den lejekontrakt, de allerede har, hvor al information om betaling ellers fremgår.

- Jeg er sikker på, at hvis der laves månedlige fakturaer, så vil betalingsprocessen gå glattere, lyder det fra den unavngivne DanCenter-talsperson.

Men det er 'noget fis', siger Thomas Element.

- Man skal ikke lave en faktura for at få sin månedlige husleje i Danmark. Sådan fungerer det ikke. Men fordi de bad om at få fakturaer, så har de allerede fået det på den måde siden februar, og det hjalp ingenting, siger Thomas Element.

- Det er ikke en dansk måde at gøre det på. Og så må de informere om, at de vil lave det om. Man er jo ikke fritaget fra at betale, bare fordi man laver sine egne regler, siger han.