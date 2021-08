Bøde på 100.000 kroner i Beier-sagen - frifundet for udnyttelse af chauffører

Kurt Beier Transport A/S idømmes bøde på 100.000 kroner, og direktør Karsten Beier får en bøde på bøde 25.000 kroner.

Det oplyser TV SYDs udsendte reporter Pia Thordsen fra domsafsigelsen ved Retten i Sønderborg.



Der er alene sket domfældelse i en mindre del af de tre tiltalepunkter, hvoraf samtlige tiltalte er blevet frifundet i to af punkterne, der må betegnes som de alvorligste.

Tre andre ledende medarbejdere var tiltalt i sagen. De frifindes for alle anklager. Direktør Karsten Beier og bestyrelsesformanden samt to ledende medarbejdere var tiltalt for grov udnyttelse af 30 chauffører fra Sri Lanka og Filippinerne.

Retten har vurderet, at der ikke var tale om grov udnyttelse.