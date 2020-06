Regionen vil bruge 33 mio. kroner på forureningerne efter Grindstedværket

Der skal bruges 33 millioner kroner på forureningerne i Grindsted by og Kærgård Klitplantage, har regionsrådet i Syddanmark besluttet.

- De konkrete indsatser, vi sætter i gang nu, tager os et godt stykke vej i både Kærgård og Grindsted, mens vi venter på, at forhandlingerne med staten om yderligere finansiering kan gå i gang, siger regionsrådsformand, Stephanie Lose (V) i en pressemeddelelse.

Sådan fordeles pengene Grindsted: • Et pilot-renseanlæg ved Grindsted Å • Undersøgelser af forureningsfanen fra fabriksgrunden i forhold til at udvikle metoder, der kan forhindre forureningen i at nå Grindsted Å. • Undersøgelser af om den gamle losseplads udgør en risiko for Grindsted Å og/eller Engsøen.

Det kan nemlig betyde, at den skal inkluderes i regionens fremtidige indsats Kærgård Klitplantage: • Et oprensningsanlæg i grube 2

Oprensning i Kærgård kan begynde – Grindsted må vente

Fordelingen af pengene viser, at man er længere med oprensningen i Kærgård Klitplantage end i Grindsted by.

Jørn Lehmann Petersen (Soc.dem.), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, uddyber fordelingen af midlerne.

- Vores plan er baseret på, hvad vi kan iværksætte her og nu. Med oprensningsanlægget i grube 2 i Kærgård Klitplantage får vi klargjort alle fire gruber, så vi reelt kan sætte gang i en fuldskalaoprensning i løbet af få måneder, hvis vi får penge til det fra staten, siger han i pressemeddelelsen og fortsætter:

- Vi er længere fremme i forløbet i Kærgård Klitplantage. I Grindsted går pengene derfor til indsatser, så vi kan komme frem til en oprensning. I Kærgård går midlerne til selve oprensningen.

Jørn Lehmann Petersen kan godt forstå, hvis borgerne i Grindsted bliver utålmodige, når de ser, at Kærgård næsten er klar til oprensning:

- Men vi må se i øjnene, at det kommer til at tage længere tid i Grindsted. Det kræver flere undersøgelser, og den slags tager desværre tid. Det gjorde det også i Kærgård, men grundigt forarbejde er en væsentlig årsag til de gode resultater, vi ser i Kærgård i dag, forklarer formanden for miljøudvalget.

Grindsted-borgere er ikke mere syge

I maj blev resultaterne af undersøgelsen af Grindsted-borgernes sundhed præsenteret af professor Annette Kjær Ersbøll fra Statens Institut for Folkesundhed, der har været forskningsleder på undersøgelsen.

Her kom det frem, at der ikke er væsentlige forskelle i sygdomstilfælde blandt Grindsted-borgerne i forhold til sammenlignelige byer. Dog er der undtagelser inden for visse sygdomme, hvor forekomsten er højere (eller lavere) blandt borgerne i Grindsted.

Der ses blandt andet flere nye tilfælde af prostatakræft og hjertekarsygdomme blandt borgerne i Grindsted. Derudover ses der også markant flere nye tilfælde af skjoldbruskkirtelkræft.