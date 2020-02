To anholdelser i drabssagen fra Fredericia

Anholdelserne af de to personer skete torsdag aften som led i efterforskningen af skudepisoden i Fredericia, hvor en 24-årig mand blev skudt og dræbt mandag den 24. februar i Korskærparken.

De to personer fremstilles i grundlovsforhør fredag den 28. februar ved Retten i Kolding kl. 9.00, men anklagemyndigheden vil anmode om dobbeltlukkede døre under retsmødet.

Af den grund kan Sydøstjyllands Politi ikke uddybe nærmere om, hvorfor eller hvor anholdelserne er sket, hvad sigtelserne lyder på, eller hvilken eventuel relation de pågældende mistænktes for at have til drabssagen fra Fredericia.

I sagen har politiet efterlyst en mand på en sort scooter, som, de er overbeviste om, er gerningsmanden. Det vides dog ikke, om manden på scooteren er en af dem, som torsdag blev anholdt.

Politiet i aktion torsdag aften

Sydøstjyllands Politi var torsdag aften talstærkt til stede i området bag Ungdommens Hus i Fredericia, hvor adskillige patruljebiler indfandt sig. Samtidig var området mellem Ungdommens Hus og Flydedokken spærret af.

Fire politihunde afsøgte området, og to af politiets teknikere iført blå dragter havde i et krat puttet uidentificerede ting i poser.

Politiet fotograferede omkring og ind i et hus for enden af stien, der løber i forlængelse af Fynsgade og går helt hen til Vester Voldgade.

