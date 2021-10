Blev der ødslet med pengene i havneselskab? Politikere savner stadig svar efter redegørelse

Kommune vil have mere indblik

Men nu er Dansk Folkeparti også klar med nye krav til havneselskabets åbenhed.

- Jeg er forundret over, at vi som ejere af et selskab ikke må vide mere og få et større indblik i det, siger Susanne Eilersen

- Jeg har bedt om, at vi nu sætter et punktum her og kigger fremad og ser på den ejerstrategi, vi har, for den skal helt klart laves om, sådan at vi som ejere på forlangende kan få et større indblik i, hvad der sker i firmaet, siger Susanne Eilersen.

Hun påpeger også, at der skal kigges nærmere på selskabets politikker:

- Der skal strammes op omkring nogle ting i forhold til repræsentation og indkøb af tøj og sponsorater. Det er helt klart, at man er nødt til at kigge på at få lavet en ejerstrategi, som vi også som ejere kan leve med, siger Susanne Eilersen