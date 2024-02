Kongen løber Royal Run i gang i Fredericia

Det skriver Danmarks Idrætsforbund og DGI i en pressemeddelelse.



Det er sjette gang, at løbet afholdes, men det er første gang, at Fredericia er værtsby.

- Vi glæder os helt utroligt meget til, at H.M. Kongen åbner løbet her hos os i den kongeligt anlagte by, Fredericia. Vi er godt i gang med planlægningen, og vi kan love en motionsfest ud over det sædvanlige, siger Steen Wrist (A), der er borgmester i Fredericia Kommune i pressemeddelelsen.

Royal Run 2024 har slået deltagerrekord med 95.000 solgte startnumre i de fem værtsbyer, Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg og København/Frederiksberg.