Mandag skal ungdomsuddannelsen vælges - for få vælger som 18-årige Julie

Det ligger fem procentpoint under det mål, der blev sat politisk om, at hver fjerde elev skulle vælge en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse i 2020, og Børne- og Undervisningsminister, Mattias Tesfaye, har vagt at skrotte målet om at få 30 procent til at søge den vej i 2025, fordi det går for langsomt.

Tager man et kig på de 14 Syd- og Sønderjyske kommuner, som TV SYD dækker, tegner der sig et broget billede - for mens det nogen steder går i den helt rigtige retning, halter andre kommuner efter.

Hold musen over kortet herunder for at se tallene for de enkelte kommuner.