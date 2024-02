Narkobilist dømt for at påkøre patruljevogn i Fredericia

Det oplyser Retten i Odense.



På køreturen blev en patruljevogn med tre politifolk påkørt. Ingen kom dog til skade.

Ifølge sagens anklageskrift, som Ritzau har set, var den dømte påvirket af amfetamin og alkohol på turen. Den nu dømte mand var frakendt førerretten og brugte nummerpladerne på bilen uberettiget.



Anklagemyndigheden ved Fyns Politi vurderer, at køreturen tog lidt over en halv time i september sidste år. Undervejs undlod manden at standse, da politiet gjorde tegn til det.

Den 35-årige kørte også imod kørselsretningen både på Kolding Landevej og på Taulovmotorvejen. På landevejen måtte de modkørende bremse op eller køre til siden for at undgå sammenstød.