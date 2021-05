Ny ledelse skal genoplive konkursramt teater

- Jeg er taknemmelig for at stå i spidsen for det team, der skal rejse musicalteatret og give publikum muligheden for igen at opleve den magi, siger Ferry Hogeboom, der skal være Fredericia Musicalteaters kunstneriske leder.

Han kommer fra Holland og har arbejdet med musicals gennem flere år både som performer og gennem sin teatervirksomhed, der producerer musicals gennem The Dutch Academy of Performing Arts.