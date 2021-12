Nyt universitet vækker optimisme hos virksomheder i hele Trekantområdet

Med de nye universitetsuddannelser under Syddansk Universitet får erhvervslivet i Vejle og omegn nu mulighed for lettere at rekruttere arbejdskraft og vækste. Det glæder netværket BusinessVejle sig over – en forening med 250 virksomheder som medlemmer.

En kæmpe julegave for mange virksomheder

- Det er en kæmpe julegave på forhånd. Den hensigtserklæring, der er lavet i går betyder, at vi både kan bibeholde virksomheder, og tiltrække nye virksomheder. Vejle vokser rigtig meget, og der kommer mange virksomheder til, og et af deres krav er uddannelser, og at de kan få arbejdskraft og højt uddannede folk, fortæller Peter Skou, der er formand for Business Vejle.

Efter planen skal universitetet være klar til ar tage imod de første studerende i 2023 i Dandy Business Park i Vejle Nord. Planen er, at det skal udvikle sig til at blive en universitetsby. Det ser BankData i Fredericia meget frem til.

- Vi håber meget på, at at vi kan få noget kvalificeret arbejdskraft og være bedre polstret til at kunne tiltrække dygtige folk også i Fredericia. Det kan vi stadig, men det er sværere. Vi er flere store it-virksomheder i område, og vi vil gerne skabe et økosystem blandt os. For det gør det er mere attraktivt som it-specialist at være her. Jo flere, vi kan få her til, desto bedre kan vi også stå som region, siger Mette Marie Buhl.