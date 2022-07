Småskuffet Fredericia-rytter havde forventet mere af sin Tour-debut

I et løb med masser af dansk succes har Quick-Step-rytteren holdt forholdsvis lav profil. Og det har ikke været med hans gode vilje.

- Jeg havde håbet på mere for mig personligt. Men det har været et svært Tour de France for holdet, og jeg har været i en låst rolle mange af dagene, siger Mikkel Honoré.

Han peger på, at holdet tidligt mistede Kasper Asgreen. Senere måtte også Michael Mørkøv give fortabt, og det betød en ny arbejdsfordeling på holdet.

Styrt gav knæproblemer

Samtidig har holdets absolutte spydspids, sprinteren Fabio Jakobsen, haft det svært i bjergene, hvilket har krævet masser af opmærksomhed fra holdkammeraterne.

- Da jeg i den første uge havde lidt større muligheder for at lave noget, havde jeg problemer med mit knæ efter mit styrt i den første enkeltstart.