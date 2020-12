Socialdemokrater er enige om afløser for Fredericia-borgmester

Formanden for Socialdemokratiet i Fredericia, Karsten Cordtz, fortæller, at også en enig partibestyrelse mener, at Steen Wrist skal være Fredericias næste borgmester.

Steen Wrist siger til TV SYD, at han er positiv overrasket over den flotte tillidserklæring fra sine partifæller:

- Jeg er i gang med at tænke mig godt om sammen med min familie og kommer så med en melding, når jeg har fået gjort overvejelserne færdig, siger Steen Wrist.

Han fylder netop i dag 40 år og bliver tirsdag morgen fejret af sin kone og børn. Steen Wrist er vokset op i Harboøre og arbejder som sekretariatsleder på fagforeningen 3Fs landskontor i København.

Han har været medlem af byrådet i Fredericia siden 2014.