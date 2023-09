Tidligere kommunaldirektør i Fredericia fritaget for tjeneste

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.



Her i står der, at formandskabet i Region Sjælland har orienteret Forretningsudvalget om, at der vil nu blive indledt en personaleproces.



Regionen kommer ikke nærmere ind på årsagen til at fritage Annemarie Zacho-Broe for tjeneste og har i øvrigt ikke flere kommentarer på nuværende tidspunkt.

Hun begyndte i stillingen i regionshuset i Sorø for et halvt år siden den 17. april, hvor hun siden har stået i spidsen for regionens største arbejdsplads med 20.000 ansatte og et budget på 21 milliarder kroner.

Annemarie Zacho-Broe blev for to et halvt år siden uberettiget bortvist fra sin stilling som kommunaldirektør i Fredericia Kommune.