Virksomhed er bekymret for sløseri med lovpligtige eftersyn

Tal fra arbejdstilsynet viser, at 2023 var rekordår for manglende eftersyn af tekniske hjælpemidler.

I 2023 reagerede Arbejdstilsynet 820 gange på virksomheder, der ikke levede op til kravene for eftersyn af tekniske hjælpemidler. I 2019 var tallet på 487.

Det skriver Epicent Public Relations i en pressemeddelelse.

Det er en udvikling, der bekymrer HerasDanmark, som er Danmarks største leverandør af hegn, porte og bomme.

- Man risikerer en betydelig bøde, hvis ikke man får synet sine bomme og porte efter reglerne, men i yderste konsekvens kan misligholdelse føre til personskade. Og så kan et driftstop selvfølgelig også skabe en masse ballade. Det er ikke for sjov, at der stilles krav til eftersyn, siger Morten Heesch, der er servicechef hos Heras Danmark i pressemeddelelsen.