I dag er det præcis 100 år siden Genforeningen

15. juni er den officielle genforeningsdag. Det var på denne dato for 100 år siden, at Danmark fik overdraget Sønderjylland af de allierede.

Den 10. juli 1920 red Kong Christian X på sin hvide hest over den gamle grænse ved Kongeåen nord for Christiansfeld. Det ikoniske billede af kongen, der rider over grænsen, bliver selve symbolet på genforeningen med Sønderjylland.

Det var en folkeafstemning 10. februar 1920, der banede vejen for, at Sønderjylland igen blev dansk efter at have været under tysk kejserdømme siden 1864.

Oprindelig var der planlagt omkring 1100 arrangementer i anledning af 100-året for Danmarks genforening med Sønderjylland. Men 600-700 af dem har måttet udsættes eller aflyses på grund af coronakrisen.

Udskudt fejring af Genforeningen Her er nogle af næste års højdepunkter: 23.-24. april 2021: Folkefest i Jelling. Festen bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære i Jelling både før og efter Genforeningen i 1920. Særligt børn og unge er i fokus og inviteres til at give deres bud på, hvilken betydning grænser vil få for vores fremtidige identitet.

24. maj 2021: Motionsløbet Royal Run med kronprinsparret. Der løbes one mile (1609 meter), 5 og 10 km i Sønderborg, Aalborg, Odense og København/Frederiksberg. Derudover er der løbefest uden kongelig deltagelse på Bornholm. Endelig løbes i Grønland 17. maj. Kronprinsessen deltager i Aalborg, mens kronprinsen løber med i Nuuk, Sønderborg, Odense og København/Frederiksberg.

30. maj 2021: På Skamlingsbanken ved Kolding markeres Genforeningen med en sangerfest. Kolding Kommune og Sangens Hus er med til at arrangere sangerfesten, som afsluttes med en kæmpe fællessang, hvor kor fra hele landet synger sammen med publikum.

Maj 2021: Folkefest på Thorvaldsens Plads. Man kan opleve det længste sønderjyske kaffebord i København, cykelringridning, musik, udstilling og debat om national identitet, og hvad grænser er, når Genforeningen fejres i hjertet af hovedstaden. Folkefesten foregår i den midlertidigt opstillede sønderjyske ambassade i København og er arrangeret af Golden Days.

Juni 2021: Dronning Margrethe besøger grænselandet. Kilder: Genforeningen2020.dk, Grænseforeningen, Royal Run.

Genforeningsdagen bliver dog markeret en række steder i Syd- og Sønderjylland under behørig iagttagen af forsamlingsforbud og øvrige Corona-regler.

I Aabenraa indvies Genforeningsparken foran Folkehjem ved en fejring, der fra klokken 14.30 livestreames på Aabenraa Kommunes Facebookside.

De sidste måneder er bakker og buskadser skudt op, springvand er etableret og fliser er lagt.

Parken skulle have været indviet 30. maj til en stor folkefest ”Aabenraa Genforeningsdag 2020”, som blev aflyst på grund af covid-19-situationen.

Da Genforeningsparken nu står færdig, har Aabenraa Kommune så valgt at indvie parken på den historiske genforeningsdag 15. juni.

- Genforeningsparken er borgernes park, og på trods af coronakrisen skal den kunne benyttes af borgerne allerede i år. Byrådet har bekostet en stor del af anlægget til glæde og gavn for borgerne. Og selvom vi ikke kan fejre det med den planlagte folkefest, så ser vi indvielsen som startskuddet til næste års folkefest, hvor både byrådet og jeg selv glæder os til at tage parken i brug med kommunens borgere og markere Genforeningen med et brag af en fest, siger borgmester Thomas Andresen, (V).