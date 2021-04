Fællessang er tilbage i kirken: ’Det har vi savnet’

Det er i forbindelse med genåbningen onsdag, at der er blevet lempet på nogle af restriktionerne, der gælder for kirken. Det betyder blandt andet, at der nu kan være flere til stede i kirken. Det er dog særligt det, at der må synges igen, der betyder noget for kirkegængerne.

- Det er skønt, vi igen må synge med. Det gør det hele langt mere fantastisk, når man kan synge i kirken, siger Rikke Brems Lagoni, der går i kirke jævnligt.