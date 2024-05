Kampen blev spillet på Sydbank Park.



Fodboldfesten var gratis, og kommunen havde sørget for forskellige aktiviteter i klubhuset og i fanzonen for børn, og de håbede på en fest på lægterne.



- Vi er rigtig stolte af, at der er landskamp her på vores Superliga stadion. Det er rigtig dejligt, at der er så mange, der er kommet her i det gode vejr, siger Mads Skau, borgmester i Haderslev Kommune.

Kampen var den første ud af tre, og Danmark vandt 5-1.