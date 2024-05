Bro spærres over E45 ved Hedensted

Det skriver Vejdirektoratet på sin hjemmeside.

I forbindelse med udvidelsen af E45 skal der bygges en ny bro for Bredalvej ved Hedensted, så der er plads til et tredje spor på motorvejen

Det sker fra mandag den 27. maj, og indtil den nye bro står klar den 24. juni.

- Bredalvej skal have et nyt forløb for at slutte til den nye bro, og det kan ikke ske, mens der er trafik på vejen. Derudover skal vi foretage en række prøver på den eksisterende bro, som i sin tid blev opført som et forsøg uden fugtisolering og belægning. Nu skal broens tilstand undersøges for at danne vigtig viden til kommende brobyggeri, siger John Kjærsgaard, projektchef i Vejdirektoratet.

Billister rådes til i stedet at benytte sig af en omkørselsrute via Gesagervej ved <58> Hedensted.