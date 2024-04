13-årig var så stille i skolen, at ingen opdagede, han havde det dårligt

Kontrasten mellem den stille dreng i frikvartererne og i de sociale sammenhænge og så den larmende dreng i timerne gjorde, at ingen tænkte over, at Theodor ikke havde det godt med sig selv. Han blev mere og mere usikker på sig selv, fordi han følte, at han var anderledes. Han sagde ikke til nogen, at han var ked af det. I stedet trak han sig fra skolen og fandt sine venner online.



Især fra 3. klasse og frem blev skolegangen udfordret og til tider turbulent for Theodor. Hans forældre havde flere møder med skolen for at finde en løsning, men de små tiltag som at give Theodor sværere opgaver i de fag, han var god til, holdt kun i kortere perioder.