Familiemedlem fik frataget 26 år af sit liv på ø

Inden da var han blevet udsluset til egen lejlighed i Horsens i 1960'erne. Men det var svært for ham at indlede et almindeligt liv. Han var ensom, og den eneste rigtige ven var hans søster.

- Vi kunne godt mærke, at han ikke helt var som de andre voksne, men det var ikke noget, vi tænkte videre over. Han var sød og rar, og han kunne godt lide at lave fis og ballade med os børn. Og så elskede han at snyde i kortspil.

Selvom han var blevet udsluset, havde han resten af sit liv en eller form for kontakt til myndighederne.

I 1984 døde Svend så 73 år gammel på Mandshjemmet i Brejning.