Fyrede medarbejdere fra Social Craft får deres job tilbage

Virksomheden genopstår nemlig under samme navn. Denne gang har Social Crafts leder, Stinne Simonsen, tegnet overenskomst for virksomheden gennem Dansk Industri, skriver Horsens Folkeblad.

Samtidig har det nye selskab bag Social Craft fået økonomisk hjælp fra investorer i det lokale erhvervsliv. Det betyder, at de 100 medarbejdere, der mistede deres arbejde, da virksomheden gik konkurs den 27. marts, nu kan vende tilbage til Social Craft.

- Det er en glædens dag i dag. Jeg står 10 meter fra en gruppe glade medarbejdere, der venter på, at det er deres tur til at skrive kontrakt, sagde Stinne Simonsen tidligere mandag til Horsens Folkeblad.

Lang konflikt

Social Craft endte i konkurs efter en længere konflikt med fagforeningen 3F.

3F forsøgte gennem flere år at overenskomstdække Social Craft. Fagforeningen sendte fire konfliktvarslinger for at få Social Craft til at tegne op mod 14 forskellige overenskomster.

