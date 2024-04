Det sker ved De Konservative ekstraordinære landsråd. Hun afløser afdøde Søren Pape Poulsen på posten.

Som ventet var der ingen modkandidater.

Søren Pape Poulsen døde 2. marts, efter at han blev ramt af en hjerneblødning. Efterfølgende blev Mona Juul valgt som politisk leder af folketingsgruppen, men formanden skal vælges på et landsråd, så derfor blev der søndag holdt et ekstraordinært af slagsen i MCH Herning Kongrescenter.