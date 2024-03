Det forklarer kollegiedirektør Anne Sophie Madsen.



- Det er en gruppe, som ikke er blevet prioriteret særligt højt, selv om der er blevet talt meget om, at der mangler faglærte. Det her skal give en stolthed til unge, der vælger at gå den her vej, siger hun til DR.

Som det er nu, er det kun 60 procent af de unge på en erhvervsuddannelse, der gennemfører uddannelsen.