Politiet søger vidner, efter teenager blev slået og truet med kniv

- Når vi modtager en anmeldelse som denne, hvor gerningspersoner, der eventuelt måtte være i besiddelse af en kniv, er til stede på en skole, så tager vi det alvorligt, udtaler vicepolitiinspektør Finn Ellesgaard fra Sydøstjyllands Politi og fortsætter:

- Derfor blev flere politifolk sendt til skolen for at undersøge det nærmere og for at få fat i gerningspersonerne. Det lykkedes os ikke at finde frem til dem, og der er intet, der på nuværende tidspunkt peger på, at gerningspersonerne i forbindelse med hændelsen på Vestergade havde været til stede på skolen.