Sådan undgår du trafikkaos til Jelling Musikfestival

Er du en af de flere tusinde, der skal til Jelling Musikfestival i dagene 23. til 26. maj, så læs med her.

Der er flere forskellige måder at transportere sig til og fra festivalen, og ved at være forberedt mindsker du risikoen for trafikkaos, så du kommer hurtigst muligt til eller fra festivalen.

Som altid er der flere muligheder for transport, men nogle forhold kan være ændret i forhold til sidst, du var afsted med campingstolen og solhatten.

Så orientér dig herunder, inden du tager afsted.

Festivalpladsens adresse er:

Mølvangvej 66b

7300 Jelling