Bertha krydser Storebælt og cykler 100 kilometer i kampen mod sin sclerose

En alvorlig sag

For ti år siden mistede Bertha 95 procent af synet på kun 14-dage og for seks år siden fik hun diagnosen sclerose, som har gjort, at hun nu er førtidspensionist, da sygdommen har gjort hende uarbejdsdygtig.

Bertha bor til daglig i Kolding med sin mand Søren, og under coronatiden, hvor alle fitnesscentre var lukket begyndte parret at cykle på tandem sammen for at få motion.