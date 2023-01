Indisk ambassadør henter sølv i Kolding

Hun skal hente dansk sølv til en stor udstilling “Silver Treasures from India and Denmark” på nationalmuseet i New Delhi. Sølvet stammer fra Museum Koldings store samling.



Museum Kolding har en af landets største samlinger af dansk sølv, og godt 140 genstande fra samlingen skal udstilles sammen med indiske genstande.

Samarbejdet mellem nationalmuseet i New Delhi og Museum Kolding er en del af det kulturudvekslingsprogram, som blev præsenteret under den indiske premierminister Narendra Modis officielle besøg i Danmark i maj sidste år.