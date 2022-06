Kommune er gået i sort: - Det må simpelthen ikke ske

Da TV SYD er i kontakt med kommunens it- og digitaliseringschef torsdag aften, er der stadig ikke nogen tidshorisont på, hvornår problemet bliver løst.



- Mine folk har næsten arbejdet i døgndrift de seneste to døgn. Der er noget vi prioriterer højere end andet lige nu, og det er sårbare borgere og borgerservice, fortæller Chris Nørregaard.

Nyt datacenter

Kolding Kommune fik for et halvt år siden et nyt datacenter, som håndterer alt deres teknik.

- Meningen var jo, at det skulle tage højde for det her, og det har vores leverandør ikke levet op til. Der vil også være et efterforløb, for som kommune kan vi ikke leve med, at vores systemer er så sårbare, siger han.