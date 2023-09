Søvndal spår gode chancer for at blive valgt ind i parlamentet

Det viser resultatet af en afstemning blandt partiets medlemmer tirsdag. Det skriver Ritzau.

- Jeg har sagt hele tiden, at jeg ikke stiller op som spidskandidat, siger Villy Søvndal til Ritzau.

Til partiets afstemning blev partiets fire kandidater fundet med Kira Marie Peter-Hansen i spidsen. Ifølge Villy Søvndal er der to grunde til, at han ikke går efter at være spidskandidat.

- Dels vil jeg ikke forringe mulighederne for en ung, dygtig politiker som Kira. Og for det andet har jeg hele tiden sagt, at det ikke er afgørende at stå i spidsen. Det afgørende er at være med på holdet, siger Villy Søvndal.

Tre kandidater i parlamentet

Villy Søvndal mener, at SF har gode muligheder for at få tre kandidater i Europa-Parlamentet i næste periode.

Partiet har siden Folketingsvalget stået stærkt i meningsmålinger, og Villy Søvndal mener, at partiet kan få så stærkt et valg, at tre kandidater kan blive valgt.

Ved Europaparlamentsvalget i 2019 fik SF to pladser.

- Jeg tror, at vi står stærkere på landsplan, betydeligt stærkere, end for fire år siden. Det er et godt hold og et godt valgforbund, siger Villy Søvndal.

Derfor tror han, at mulighederne er gode for, at han bliver valgt ind i Europa-Parlamentet.



Den tidligere udenrigsminister knytter også et håb til, at valgets temaer bliver klima og konsekvenser af krigen i Ukraine, da det er spørgsmål, som kræver internationale løsninger.