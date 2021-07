Sommer Pop Up: Mekdes giver koncert i hjembyen Kolding

Optaget i fint selskab

For nylig er Mekdes som den første danske kunstner inviteret med i Spotify Oyster - et program for særligt udvalgte, talentfulde skandinaviske artister, som får stillet Spotifys eget lydstudie og teknikere i Stockholm til rådighed.

- Det var sygt fedt at optage i så mega-vildt et studie, lyder det fra Mekdes, som ellers altid har indspillet derhjemme, udtaler koldingenseren i programmet for koncerten.