Træk tempoet ud af dit hvalpekøb: Her får du gode råd af Dyrenes Beskyttelse

Ved Dyrenes Beskyttelse får de jævnligt henvendelser fra folk, der køber hvalpe på nettet, og som viser sig at være både ulovligt importerede og syge.

- Der har været en stor efterspørgsel på hunde og hvalpe. Vi har også set en stor efterspørgsel hos Dyrenes Beskyttelses internater, siger Peter Heneberg, der er efterforsker ved Dyrenes Beskyttelse.

I sin rolle som efterforsker holder han øje med annoncer på sider som GulogGratis og Den Blå Avis for at gennemskue, om der skulle være et spor at forfølge. Midt under coronanedlukningen blev det tydeligt for ham, at markedet for importerede hundehvalpe er ret stort.

- Det var meget chokerende for mig at se, hvor drastisk et fald, der skete, da Danmarks grænser lukkede og flere grænser ned igennem Europa lukkede. Der så vi jo et fald, fra at der var rigtig mange annoncer. En populær race som Maltesere forsvandt nærmest fra danske sider. Det var en ret tydelig indikation af, at der pludselig ikke er så mange kuld i Danmark, når grænserne er lukkede, siger Peter Heneberg.