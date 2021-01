Far og søn var klar til generationsskifte, men så blev det 4. november

Afslutter livsværk sammen

De medarbejdere, der var ansat på farmen, er fyret. Så nu er det kun far og søn, der går og får pelset de sidste skind for at få afsluttet deres livsværk sammen.

Mens de venter på en afklaring om erstatning for deres farm, vil de gøre den ren og klar til, at den eventuelt skal vurderes i forbindelse med ekspropriation.

Én ting er sikkert. Minkbranchen er lukket ned indtil udgangen af 2021, og de to minkavlere tror ikke på, at de kommer til at have mink igen.